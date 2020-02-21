Кто-то специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к дикости – Зеленский о Новых Санжарах:

"Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", - сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лица, виновные в нагнетании ситуации вокруг возвращения на родину из китайского Уханя граждан страны должны понести наказание, но призывает не клеймить жителей отдельных регионов Украины.

"Я понимаю, что у определенной части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы этого понесут ответственность", – сказал он в обращении к украинцам, размещенном на его странице в Facebook.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинцы в следующие две недели с честью должны пройти экзамен на зрелость. Мол, "нужно ответить на жизненноважный вопрос: мы или нас нет, мы толпа или сплоченный народ, мы стадо или мы – нация?".

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая присоединилась к эвакуированным в медцентре "Новые Санжары".

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"Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычной комнате, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение", – написала Скалецкая на своей странице в Facebook.

Начальник санатория Нацгвардии Александр Блинов рассказал, что вопреки реакции местных, никто из эвакуированных украинцев, помещенных в санаторий, не высказывал своей обиды: по его словам, люди просто простили то, что их так нерадушно встречали местные жители.

В результате столкновений между полицейскими и митингующими были ранены девять стражей порядка. Об этом заявил заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"Один из девяти пострадавших находится на стационарном лечении. У него разбита голова, врачи наложили шесть швов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Другому полицейскому, у которого диагностировали сотрясение мозга и наложили швы на разбитую бровь, оказали помощь без госпитализации", – рассказал он.

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что за теми, кто устроил провокации в Новых Санжарах, стоят определенные бизнесмены и политические группировки.

Председатель Полтавского областного совета Александр Беленький заявил, что ему стыдно за своих земляков, которые устроили протесты у медицинского центра.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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