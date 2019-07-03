Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский назвал ключевые задачи новой власти

3 июля, 03:02

Украина должна побороть коррупцию, монополизм, рейдерство и контрабанду, реформировать суды, – считает Зеленский

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых задач новой власти называл необходимость победы над коррупцией и создание независимых судов.

"Диджитализация процессов, реализация "Государства в смартфоне" – искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это необходимо сделать для повышения уровня жизни граждан Украины", – сказал он на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Зеленский отметил, что пошел в политику для того, чтобы вместе с украинцами построить новое и сильное государство, ориентированное на человека.

"Человек – превыше всего. Не "человек для государства", а "государство для человека", – указал он.

Зеленский убежден, что украинцы хотят другого формата отношений власти и гражданина, где гражданин – это клиент, а власть – сервис.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег политика, Канада, власть, Зеленский, задачи

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назвал ключевые задачи новой власти". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили – Зеленский

Сегодня, 02:21

Государственный язык – украинский, – Зеленский

Украина и Канада идут к безвизовому режиму – Зеленский

Сегодня, 00:34

Президент указал, что понимает опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения виз

Украина и Канада договорились о совместных кинопроектах

Сегодня, 00:21

Украина сможет сделать совместные кинопроекты с Канадой, родиной таких актеров как Джим Керри и Киану Ривз

Канада выделит Украине более 19 млн долларов на реформы – Трюдо

Вчера, 23:58

По словам Трюдо, в Украине уже есть позитивные изменения в связи с проводимыми при поддержке западных стран реформами

Зеленский пригласил канадского премьера посетить Украину

Вчера, 23:37

Во время визита Зеленского в Канаду CN Tower будет подсвечена желто-синими оттенками

Зеленский в Канаде пояснил, как достичь мира на Донбассе

Вчера, 22:59

Президент отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Больше нет смысла скрывать: Сергей Лазарев рассекретил "свадьбу"

К одному из освобожденных из плена "ДНР" ворвались сотрудники СБУ

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Зеленский заявил о готовности вести переговоры с РФ

Немецкие ученые заявили об экологической катастрофе

Осадчая и Горбунов показали своего подросшего сына

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Вакарчук не смог ответить Тимошенко

Названы самые надежные и проблемные подержанные авто-"паркетники"

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

ТОП лучших пляжей Украины: где можно искупаться без опасений и с комфортом

30 июня, 07:00

Сразу 16 украинских пляжей отметили "Голубым флагом": на Киевщине, у Черного моря и в Днепре

5 научных способов продлить свою жизнь

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Как спастись от клещей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь