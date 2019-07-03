Зеленский назвал ключевые задачи новой власти

Украина должна побороть коррупцию, монополизм, рейдерство и контрабанду, реформировать суды, – считает Зеленский

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых задач новой власти называл необходимость победы над коррупцией и создание независимых судов.

"Диджитализация процессов, реализация "Государства в смартфоне" – искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это необходимо сделать для повышения уровня жизни граждан Украины", – сказал он на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто.

Зеленский отметил, что пошел в политику для того, чтобы вместе с украинцами построить новое и сильное государство, ориентированное на человека.

"Человек – превыше всего. Не "человек для государства", а "государство для человека", – указал он.

Зеленский убежден, что украинцы хотят другого формата отношений власти и гражданина, где гражданин – это клиент, а власть – сервис.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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