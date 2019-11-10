Украина – страна-стартап, а дешевый российский газ – самый дорогой: самые яркие цитаты недели

/ Фото: president.gov.ua

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Американский и украинский политологи предостерегают Украину от неверных шагов во взаимоотношениях наших стран, а легендарный российский журналист Александр Невзоров снова едко потроллил Путина. Читайте ТОП-5 цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Украина – один из наиболее привлекательных стартапов в мире

Украина сегодня является одним из наиболее привлекательных стартапов в мире. Об этом на международном экономическом форуме заявил украинский президент Владимир Зеленский, который ранее поставил задачу до конца года начать подготовку к масштабной приватизации.

"Вы находитесь в феноменальной стране. Без лишней скромности скажу, что это один из самых интересных и самых привлекательных стартапов на планете Земля. Это Украина. Когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это добавляет нам адреналина, решительности и силы для мощного экономического скачка", – сказал глава украинского государства.

Президент признал, что в стране необходимо провести существенные изменения.

"Мы прекрасно понимаем, что нам необходимо. Это равные правила игры для всех, очищение судебной системы, преодоление коррупции, диджитализация процессов, реформа образования в соответствии с вызовами 21-го века, жизненно важные для экономики законы, даже когда они непопулярны", – отметил Зеленский.

Напоследок он напомнил, что украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник земли, а также создали прообразы рентгена, компакт-диска, самый большой самолет, PayPal и WhatsApp.

"Украина – алмаз, который требует огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций", – добавил президент.

Андрей Коболев: Ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ

Россия, предлагая Украине обнулить иски на более чем 20 миллиардов долларов, не озвучила взамен предложений, сопоставимых с этой суммой. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев объяснил руководству РФ, почему с Москвой не выгодно иметь дело. Об этом он написал в Facebook в ответ на претензии Кремля.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Он напомнил, что Путин предложил Украине и России обнулить взаимные претензии по газу и даже заявил о готовности снизить цену по поставкам газа в Украину. По словам главы правления "Нафтогаза", продолжение транзита российского газа является стратегической задачей и объяснил, почему.

"Российская сторона предлагает "Нафтогазу" обнулить почти три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 миллиардов. К тому же АМКУ (Антимонопольный комитет – ред.) предлагается отказаться от штрафа около семи миллиардов долларов. Итого – 22 миллиарда долларов – "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуления" взаимных претензий?" – написал Коболев.

Кроме того, он прокомментировал предложения россиян о прямых поставках газа Украине на 25% дешевле, чем сейчас из Европы.

"По действующему контракту мы уже вправе покупать российский газ по цене немецкого хаба. Газпром отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что "Газпром" транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, "Газпром" отказался поставлять газ. Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с "Газпромом" удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины", – подчеркнул менеджер "Нафтогаза".

Владимир Фесенко: Визит Зеленского в США подольет масла во внутренний конфликт демократов и республиканцев

Украинские эксперты считают, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит отправляться с официальным визитом в Вашингтон в случае получения приглашения от Дональда Трампа.

Как отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев, "по итогам визита Украина ничего не выиграет, а вот проиграть может".

"В той политической ситуации в которой пребывает сегодня Трамп, я имею ввиду процедуру импичмента, американский президент, конечно, нуждается в таком визите. Он, наверное, ждет поддержки, во-первых. Во-вторых, это даст Трампу козыри в процессе по импичменту. Он сможет утверждать, что никаких услуг от Зеленского ему не нужно, что, вот был визит без каких-либо взаимных услуг. Но вот нужен ли визит Зеленскому? Сам факт визита может рассорить украинского президента с демократами. Это большие риски. Даже если Трамп в итоге не будет отправлен в отставку и выиграет президентские выборы. В любом случае сейчас такой визит будет рассматриваться в контексте импичмента Трампа", – сказал политолог.

По мнению Карасева, визит в США на данный момент не гарантирует Украине каких-либо выгод.

"Для чего ехать? Мы можем, например, рассчитывать, что Трамп поддержит нас по "нормандскому" формату? Я не думаю, что даже с такой поддержкой французы и немцы пересмотрят свою позицию. Потому ехать, думаю, не стоит", – сказал политолог.

Такого же мнения придерживается и председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко .

"Специалисты по США и международным отношениям отмечают, что вообще не стоит ездить с официальными визитами в предвыборный период. Эффект, как правило, минимальный. Это первое. И второе – ситуация в США, как известно, сейчас конфликтная. Подливать масла тем или иным образом в этот внутренний конфликт не стоит", – говорит политолог.

Фесенко также отмечает, что никаких принципиальных преференций Украина сейчас по итогам визита не получит.

"Оружие? Ну, получили мы Javelin. Это почти максимум того, что мы хотели. Ожидать кардинального увеличения помощи? Вряд ли это случится. Если даже мы запросим резкого увеличения помощи, это сразу вызовет подозрения у демократов: нет ли там какой-то сделки. Статус основного союзника США вне НАТО нам тоже в нынешней ситуации вряд ли дадут. Наконец, Зеленский хотел, чтобы США вошли в "нормандский формат", но Трамп продемонстрировал, что холодно относится к такой перспективе", – сказал политолог.

Джейсон Смарт: Для Украины сейчас опасное время в ее отношениях с Америкой

Американский политолог Джейсон Смарт в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что для Украины в ее отношениях с США "сейчас опасное время".

Фото: jasonjsmart.com

"Сейчас США смотрят на Украину очень интенсивно. Я несколько дней назад приехал в Киев. За два дня мне позвонили из шести уважаемых изданий. Расспрашивают что, кто и как. Они присылают сюда журналистов, чтобы узнать, расспросить, что тут происходит. И для Украины это опасно. Если сыграть правильно, то можно и выиграть. Но нужно показать прозрачность, отсутствие коррупции... Но мы же знаем, что она здесь есть. Тогда второй путь – показать криминальный процесс, который правильно работает. Если Украина не покажет прогресс в деле борьбы с коррупцией, то это будет плохо. Сейчас США дают Украине сотни миллионов долларов. Но учтите эффект Трампа. Вот сидит простой американец дома и ему говорят, что мы сотнями миллионов долларов помогаем Украине. Для него это много или мало? Для него это много. И он спрашивает: где эта Украина? Ему объясняют. А почему помогаем? У них война с Россией, им нужно защитится от Москвы? Окей, это поймут, все фильмы Голливуда предполагают, что русские плохие. Да, украинцам надо помочь, – думает американец. Но тут ему еще кто-то начинает говорить, что украинцы разворовывают деньги из своего национального бюджета в колоссальных суммах…Тогда американец будет чувствовать, что из бюджета Украины украли и его деньги", – отметил политолог.

Полностью текст интервью читайте в специальном материале сайта "Сегодня""Для Украины сейчас опасное время": американский политолог о действиях Трампа"

Александр Невзоров: Из 25 слов Путина в защиту русского языка 11 слов – иностранноего происхождения

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что в некоторых странах мира якобы идет война с русским языком , который пытаются вытеснить "на периферию", сделанное на заседании Совета по русскому языку, изобиловало словами иностранного происхождения.

Об этом известный российский журналист и публицист Александр Невзоров рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

"Владимир Владимирович, вообще, произнес страстную тираду в защиту русского языка… И в защиту, скажем так, величия этого языка. Он говорил о необходимости сохранять его, оберегать", – заметил журналист.

"Я посмотрел: примерно из 25 слов вождя на эту тему 11 были строго иностранными словами. И это не только слова "маргиналы", "активно", "агрессивно", "националисты", "секрет", "официальный", "политика", "периферия", но, как мы знаем и слово "русский" – это искаженное шведское слово, обозначающее "гребец". А "война" – это болгарское и польское", – добавил Невзоров.

Ранее сайт "Сегодня" цитировал слова Невзорова о Путине: Его беспокойство о русском языке обошлось Донбассу в 20 тысяч трупов .

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