Зеленский обратился к западным партнерам: Есть улики по катастрофе самолета МАУ – предоставьте их

Киев заинтересован в том, чтобы была установлена истина, заявил глава государства

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский проводит личные встречи и телефонные переговоры, касающиеся расследования катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

В четверг, 9 января, вечером он по телефону разговаривал с лидерами ряда стран, в том числе с премьер-министрами Канады и Швеции, президентом Ирана, сообщается на официальной странице главы украинского государства в Fаcebook.

"Наша страна заинтересована в том, чтобы была установлена истина. Поэтому обращаемся к международным партнерам Украины: если у вас есть улики, которые помогут расследованию, просим предоставить их", – говорится в обращении.

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Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Жозепом Боррелем, вице-президентом Европейской комиссии и Верховным представителем ЕС по иностранным делами политике безопасности. Однако речь шла не только о крушении украинского авиалайнера в Иране, но и координации дальнейших шагов в реализации приоритетов сотрудничества Украины и Евросоюза.

Кроме того, Зеленский заслушал отчет штаба по вопросам катастрофы самолета в Иране. А тем временем украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии.

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Также Зеленский выразил своему иранскому коллеге Хасану Роухани соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Сообщалось, что президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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