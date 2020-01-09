Президент Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета в Иране

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии

Владимир Зеленский в Ивано-Франковске / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

Украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы.

Кроме того, президент Украины проводит консультации с международными партнерами. 9 января Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

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На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что авиалайнер Boeing-737 "Международных линий Украины" выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился в столице Ирана ранним утром 8 января. Сначала пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера, а потом самолет и вовсе исчез с радаров. На его борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, не выжил никто. Полный список имен погибших пассажиров был опубликован днем 8 января.

Комиссия, расследующая обстоятельства крушения пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января, считает одной из основных версий случившегося поражение лайнера ракетой.

Украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы, считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг, 9 января, журнал Newsweek со ссылкой на три источника.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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