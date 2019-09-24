Зеленский пригласил главу Казахстана в Украину

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его посетить с визитом Украину.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Украинского государства во вторник.

Встреча прошла в рамках участия Зеленского в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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"Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касым-Жомарт Токаева посетить Украину", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Украины провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым обсудил дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия страны и Альянса.

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ТакжеВладимир Зеленский принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций.

Замдиректора Института мировой политики Николай Белесков рассказал сайту "Сегодня", почему Зеленский будет более активным и почему именно он будет задавать тон на переговорах с Трампом.

Член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест отметила, что Трампу важно донести, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США.

Новости "Сегодня" следят за визитом президента Украины Владимира Зеленского в США и информируют о всех важных моментах рабочей поездки.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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