Зеленский будет задавать тон и повестку дня на встрече с Трампом – эксперт

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке на Генассамблее нужна банально для того, чтобы сфотографироваться и показать, что есть контакт и идет работа

/ Фото: president.gov.ua

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Об украинском вопросе с Дональдом Трампом будет говорить достаточно тяжело, поскольку он не занимается Украиной, мы ему не интересны, и у него на нас "зуб" за 2016 год, когда украинские политики открыто сделали ставку на Хиллари Клинтон. Поэтому более активным на этих переговорах будет Зеленский, он будет задавать тон. Об этом сайту "Сегодня" сказал замдиректора Института мировой политики Николай Белесков.

Единственное, по словам эксперта, что Трамп может спросить у Зеленского: "Когда в Украине будет мир, потому что мне нужно с Россией дружить, она мне в G8 нужна". Так что Зеленскому нужно готовиться отвечать на этот вопрос, потому что завышенные ожидания есть на этот счет не только у европейцев, но и у лидера США.

"Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке на Генассамблее нужна банально для того, чтобы сфотографироваться и показать, что есть контакт и идет работа, несмотря на то, что никаких переговоров по сути не будет по двум причинам. Во-первых, встречи в таких форматах никогда не были содержательными. Во-вторых, Украине банально нечего везти. Джон Болтон (бывший советник Трампа по нацбезопасности – Авт.) был в Украине, пусть он уже и никто. С вице-президентом Майком Пенсом встречались (вначале сентября в Варшаве – Авт.). Ну, возможно, Трампу расскажут о рынке земли", – считает Николай Белесков.

Также, по его словам, не исключено, что Зеленский может снова поднять тему возможного присоединения Штатов к Нормандскому формату переговоров по Донбассу. Но это проигрышная стратегия.

"Нас от американской стороны должно интересовать усиление Украины тут и сейчас, и ослабление России хотя бы в среднесрочной перспективе. Возможно, будут снова разговоры о борьбе с коррупцией в Украине. Но очень важно, чтобы игнорировались все попытки использовать Украину во внутриполитической борьбе в США. Это касается, как республиканцев, так и демократов. Но, думаю, на фоне всего этого скандала Трамп не будет поднимать вопрос с Байденом и его сыном на переговорах с Зеленским. Ему это не выгодно. Если станет известно, что он это снова поднимает, скандал продолжится. Поэтому лучше всего сейчас все это спустить на тормозах. Думаю, Трамп, как он это умеет делать, затеет другой скандал, чтобы отвлечь внимание", – подытожил эксперт.

Визит Владимира Зеленского в Нью-Йорк и его первая встреча с Дональдом Трампом проходят на фоне скандала, который вспыхнул в Америке неделю назад. Сразу три авторитетных американских газеты написали о телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в июле, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на своего украинского визави по "кейсу Байдена" в Украине.

Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может "сбить" рейтинг Джо Байдена, который сейчас по соцопросам опережает Дональда Трампа.

Больше читайте о всех раскладах относительно будущих переговоров президентов Украины и США в материале "Сегодня": Первая встреча Трампа и Зеленского: как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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