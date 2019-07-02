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Зеленский пригласил канадского президента посетить Украину

2 июля, 23:37

Во время визита Зеленского в Канаду CN Tower будет подсвечена желто-синими оттенками

Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить Украину.

"Я знаю, что сегодня CN Tower (знаменитая телевышка в Торонто высотой 553 метра – ред) будет подсвечена желто-синими цветами. Это невероятно приятно, и это для нас большая честь. Я обещаю, когда вы посетите Украину, кстати, Я официально вас приглашаю, господин Трюдо, мы обязательно проявим не меньшее уважение к вам, к Канаде, ко всем вашим гражданам", – сказал он в Торонто на совместном брифинге с Трюдо.

Как сообщалось, ранее в Торонто состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.


Также мы писали, что Зеленский обсудил с первым замглавы МВФ независимость НБУ и реформы. Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало.

Напомним, Зеленский в Канаде встретился с Фриланд. Глава украинского государства поблагодарил Канаду за поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности "Большой семерки" и ООН. Президент Украины также выразил благодарность Министру иностранных дел Канады за организацию представительной международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась сегодня в Торонто. Кроме того, Зеленский и Фриланд отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обещает защищать украинский язык, суверенитет государства и его курс в Евросоюз и НАТО. Об этом он заявил на встрече с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады во время своего официального визита в эту страну.

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Тег Канада, визит, Зеленский, Украина, приглашение, Трюдо

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Источник:

Интерфакс-Украина

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