Зеленский прокомментировал возможность блокировки выделения американской помощи Украине

«Просить — это точно не про Украину», - заметил Зеленский

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Украина является новой и сильной страной. Об этом заявил российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Еще раз могу сказать, мы можем говорить о поддержке. А просить — это точно не про Украину, — подчеркнул он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о намерении блокировать выделение финансовой и военной помощи Киеву.

"Украина — новая страна, сильная, ни у кого ничего не просит, сами можем кому-то помочь", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что европейским странам следует оказывать больше финансовой помощи Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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"Я настаиваю на том, что Европа тоже должна выделять деньги Украине. Почему только США выделяют средства?" – спросил он, уточнив, что больше помощи Киеву должны оказывать "Германия, Франция и другие страны".

Трамп напомнил, что в конце июля у него состоялся "превосходный" телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого он не оказывал на него никакого давления.

Президент США также предупредил, что готов к тому, чтобы заблокировать финансовую помощь Украине в будущем, если страны Европы не начнут делать свой вклад в развитие этой страны.

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"Мое недовольство (Европой. – Ред.) сохраняется. И я бы вновь заморозил, и я буду замораживать до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", – сказал он, добавив, что Вашингтон направил Киеву ранее обещанные средства.

Новости "Сегодня" писали, что ранее Трамп отдал распоряжение о временной блокировке выделения военной помощи Украине. По данным СМИ, он опасался, что средства будут неправильно израсходованы из-за коррупции.

В сентябре Администрация Трампа разблокировала средства для укрепления обороны и безопасности Украины. Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в США. Речь идет о 250 млн долларов.

В настоящее время Зеленский находится с визитом в США. По словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, главное для украинского президента – личный контакт, который для Трампа является ключевым в его взаимодействии с другими иностранными лидерами.

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