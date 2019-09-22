Дают мало денег: Трамп упрекнул ЕС в плохой поддержке Украины

Президент США возмущен тем, что европейские страны плохо помогают бороться с проблемами в Украине

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп, которого недавно Джо Байден обвинил в давлении на президента Укарины Владимира Зеленского, все же уверен, что Украине надо выделять больше денег для помощи в решении проблем.

В частности, Трамп упрекнул страны ЕС и призвал их выделять больше денег Украине. Об этом Трапм заявил в воскресенье журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег, — сказал он. — Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил Трамп.

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Напомним, что Трамп опровергает абсолютно все обвинения в давлении на Зеленского. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о ком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что встреча президентов США и Украины, Трампа и Зеленского, состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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