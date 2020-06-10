Зеленский в Чернигове посетил университет и поговорил с кандидатом в министры

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Чернигов посетил Национальный технологический университет.
Об этом сообщили в Офисе главы государства.
Ректор университета Сергей Шкарлет, которого называют кандидатом на пост министра образования, ознакомил президента с разработками студентов и преподавателей.
Так, Зеленскому продемонстрировали разработанный в университете карт для юниоров, и глава государства предложил студентам заняться проектом электромобиля.
Кроме того, президенту показали созданный в университете 3D-принтер, портативный фотоэлектрический источник питания для военного применения и другие разработки.
Ранее мы рассказывали, что Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками.
Кроме того, президент встретился с представителями бизнеса Хмельницкой области и успел прогуляться по центру и заглянуть в кафе.
Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский рассказывал, как хотел заразиться COVID-19. Глава государства даже был готов к изоляции на Банковой. Он на своем примере хотел показать согражданам, "что это страшно".
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