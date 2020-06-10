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Зеленский в Чернигове посетил университет и поговорил с кандидатом в министры

10 июня, 19:23

Руслан Ровик Руслан Ровик

Главе государства показали разработки студентов черниговского университета

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Чернигов посетил Национальный технологический университет.

Об этом сообщили в Офисе главы государства.

Ректор университета Сергей Шкарлет, которого называют кандидатом на пост министра образования, ознакомил президента с разработками студентов и преподавателей.

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Так, Зеленскому продемонстрировали разработанный в университете карт для юниоров, и глава государства предложил студентам заняться проектом электромобиля.

Кроме того, президенту показали созданный в университете 3D-принтер, портативный фотоэлектрический источник питания для военного применения и другие разработки.

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Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в Хмельницкой области проинспектировал работу лаборатории и пообщался с медиками.

Кроме того, президент встретился с представителями бизнеса Хмельницкой области и успел прогуляться по центру и заглянуть в кафе.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Владимир Зеленский рассказывал, как хотел заразиться COVID-19. Глава государства даже был готов к изоляции на Банковой. Он на своем примере хотел показать согражданам, "что это страшно".

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университет Чернигов Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

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