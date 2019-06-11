Зеленский в Конституционном суде и смертельный пожар в Одессе: топ-темы дня
КСУ рассмотрит вопрос конституционности указа о роспуске Рады, а в Одессе ищут причины гибели шести человек в больнице
Сегодня в Украине произойдет ряд знаковых событий, которые будут влиять на политическое и экономиеское будущее страны.
Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Президент Зеленский также прибыл в КС.
В Постоянной палате Третейского суда в Гааге пройдут слушания Арбитражного трибунала относительно предыдущих возражений России по юрисдикции по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
В Одессе расследуют обстоятельства пожара в психиатрической больнице, в результате которого погибли шесть человек .
При участии министра инфраструктуры Владимира Омеляна состоится первая в Украине пресс-конференция крупнейшего оператора автобусных перевозок Европы – компании FlixBus .
Президент Молдовы Игорь Додон созывает срочное заседание Высшего совета безопасности для обсуждения обострившейся политической ситуации в стране .
Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали об итогах дня предыдущего, 10 июня, – начале штрафов за коммунальные долги, скупке долларов Нацбанком . Больше смотрите в сюжете:
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