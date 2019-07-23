Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский заслушает силовиков по делу Шеремета, а ЦИК вышел на финишную прямую: топ-темы дня

23 июля, 11:47

За три года убийство журналиста так и не было раскрыто, а Центризбирком досчитывает последние проценты голосов


Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Продолжается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду . Партии и партийные лидеры продолжают выступают с заявлениями о своих дальнейших планах.

В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор украинцу Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии якобы за призывы к терроризму.

Будет объявлен победитель гонки за пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Фаворитом является известный евроскептик Борис Джонсон, конкуренцию ему составляет глава британского МИД Джереми Хант. Победитель уже в ближайшую среду возглавит правительство Соединенного Королевства, сменив на посту премьер-министра Терезу Мэй.

Новости "Сегодня" днем ранее сообщали, что ЦИК считает голоса на выборах, а автогаз дешевеет. О других итогах дня 22 июля смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ЦИК, Зеленский, шеремет, выборы в парламент , джонсон, Крысин, Павел Гриб

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский заслушает силовиков по делу Шеремета, а ЦИК вышел на финишную прямую: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"

Сегодня, 11:26

Почти шесть тысяч кандидатов стремятся попасть в здание под стеклянным куполом на киевском Печерске

Четыре сенсации выборов: монобольшинство, максимум новых лиц и победа личного бренда над гречкой

Сегодня, 07:51

В Раде впервые не нужна коалиция, мажоритарка в шоке, а явка была самой низкой в истории

Все о внеочередных выборах в Раду: голосовали без паспортов и друг за друга

Сегодня, 06:00

Кандидаты приходили голосовать без паспорта и на костылях, а члены избирательных комиссий вместо сейфа для бюллетеней использовали обычную кастрюлю

Расклад сил в Раде: "Слуга народа" может обойтись и без коалиции

Вчера, 20:51

Но для конституционного большинства президентской партии в парламенте все же необходимы будут союзники

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

"Беверли-Хиллз, 90210": вышел новый тизер перезапуска сериала

Владимир Зеленский: каким был и каким стал

"Зелёная книга": о чём соврали создатели оскароносного фильма

Компьютерная "бродилка" помогает выявить болезнь Альцгеймера

"Кулак ярости": классика восточных единоборств 

Диета по группе крови: вторая вегетарианская

Сейчас на Kasta действуют огромные скидки на все фитнес-браслеты

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь