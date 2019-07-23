Зеленский заслушает силовиков по делу Шеремета, а ЦИК вышел на финишную прямую: топ-темы дня

За три года убийство журналиста так и не было раскрыто, а Центризбирком досчитывает последние проценты голосов

Сегодня, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Продолжается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду . Партии и партийные лидеры продолжают выступают с заявлениями о своих дальнейших планах.

В Дарницком райсуде Киева состоится заседание по делу против Юрия Крысина по обвинению в противодействии участникам Евромайдана

Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор украинцу Павлу Грибу, осужденному на шесть лет колонии якобы за призывы к терроризму.

Будет объявлен победитель гонки за пост лидера правящей в Великобритании Консервативной партии. Фаворитом является известный евроскептик Борис Джонсон, конкуренцию ему составляет глава британского МИД Джереми Хант. Победитель уже в ближайшую среду возглавит правительство Соединенного Королевства, сменив на посту премьер-министра Терезу Мэй.

Новости "Сегодня" днем ранее сообщали, что ЦИК считает голоса на выборах, а автогаз дешевеет. О других итогах дня 22 июля смотрите в сюжете:

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