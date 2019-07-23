Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Грибу
Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы
Верховный суд Российской Федерации во вторник, 23 июля, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинцу Павлу Грибу. Об этом ранее сообщил его отец Игорь Гриб.
"23 июля (вторник) 2019 года в 9:30 в Военной коллегии Верховного Суда РФ (город Москва, ул. Малый Харитоньевский переулок, 12) состоится рассмотрение апелляции на приговор от 22 марта, которым Павла приговорили к 6 годам", – указал отец украинца.
По его словам, как сообщило руководство СИЗО-4 в городе Ростов-на-Дону в РФ, после апелляции Павел немедленно будет направлен отбывать наказание в исправительной колонии.
Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".
Как сообщали новости "Сегодня", в марте Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.
Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.
Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.
Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.
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