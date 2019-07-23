Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор украинцу Грибу

Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы

Павел Гриб. Фото: Twitter

Верховный суд Российской Федерации во вторник, 23 июля, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор украинцу Павлу Грибу. Об этом ранее сообщил его отец Игорь Гриб.

"23 июля (вторник) 2019 года в 9:30 в Военной коллегии Верховного Суда РФ (город Москва, ул. Малый Харитоньевский переулок, 12) состоится рассмотрение апелляции на приговор от 22 марта, которым Павла приговорили к 6 годам", – указал отец украинца.

По его словам, как сообщило руководство СИЗО-4 в городе Ростов-на-Дону в РФ, после апелляции Павел немедленно будет направлен отбывать наказание в исправительной колонии.

Читайте полный текст интервью с отцом узника РФ Павла Гриба: "Абсурдность дела понятна всем, но приговор – есть".

Как сообщали новости "Сегодня", в марте Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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