Зеркаль назвала главный позитив "нормандского саммита"

Она также отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает позитивным итогом встречи лидеров "Нормандской четверки" в Париже обсуждение газового вопроса "без зрады".

"Наиболее положительное – это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине", – сказала Зеркаль в эфире телеканал "Прямой".

Она также отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

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"Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", – добавила Зеркаль.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что переговоры о транзите российского газа продолжатся, однако при этом не исключен вариант "газовой войны". Глава правительства напомнил, что Украине нужен долгосрочный контракт на транзит газа. Кроме того, он заверил, что Киев не станет отказываться от судебных претензий к российскому "Газпрому".

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине, с которыми "Нафтогаз" не согласен.

В рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Видео: Громадське телебачення

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая война по сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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