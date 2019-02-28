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1,5 млн грн в месяц: копы задержали наркодиллеров в Днепропетровской области

Сегодня, 20:49

Дилеры могут угодить за решетку на 10 лет

Задержание. Обыски проводились при участии подразделения «КОРД». Фото: dp.npu.gov.ua
Задержание. Обыски проводились при участии подразделения «КОРД». Фото: dp.npu.gov.ua.
1,5 млн грн в месяц: копы задержали наркодиллеров в Днепропетровской области //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/82c/093/5c782c093b892.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/82c/093/5c782c093b892.png Днепр Дилеры могут угодить за решетку на 10 лет

В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали сбытчиков наркотиков. По информации правоохранителей, нелегальный бизнес приносил дилерам порядка 1,5 млн грн в месяц. В составе группы, которая занималась распространением веществ, состояло 14 человек.

В ходе обысков полицейские изъяли у них марихуану, опиаты, прекурсоры и деньги, полученные за сбыт веществ

"Семи лицам, непосредственно причастным к организации и сбыту опия ацетилированного, сообщено о подозрении по ст. 307 УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества", — отметили в отделе коммуникации Национальной полиции области.

Разбирательство продолжается.

Ранее мы писали, что в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.

Также мы писали, в Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем. На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики:

Как сообщалось, что Военная прокуратура Центрального региона задержала преступную группу правоохранителей-наркоторговцев. Реализаторами амфетамина оказались двое – майор Нацгвардии, старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ, а также старшина НГУ.

Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен

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Тег наркотики, дурман

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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