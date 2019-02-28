1,5 млн грн в месяц: копы задержали наркодиллеров в Днепропетровской области
Дилеры могут угодить за решетку на 10 лет
В Каменском Днепропетровской области правоохранители задержали сбытчиков наркотиков. По информации правоохранителей, нелегальный бизнес приносил дилерам порядка 1,5 млн грн в месяц. В составе группы, которая занималась распространением веществ, состояло 14 человек.
В ходе обысков полицейские изъяли у них марихуану, опиаты, прекурсоры и деньги, полученные за сбыт веществ
"Семи лицам, непосредственно причастным к организации и сбыту опия ацетилированного, сообщено о подозрении по ст. 307 УК Украины. Им грозит лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества", — отметили в отделе коммуникации Национальной полиции области.
Разбирательство продолжается.
Ранее мы писали, что в Днепре наркодилер напал на копов. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое.
Также мы писали, в Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем. На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики:
Как сообщалось, что Военная прокуратура Центрального региона задержала преступную группу правоохранителей-наркоторговцев. Реализаторами амфетамина оказались двое – майор Нацгвардии, старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ, а также старшина НГУ.
Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен.
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