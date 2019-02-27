В Днепре наркодилер напал на копов

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое

Фото: Pixabay

В Днепре наркодилер напал на копов Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg 2019-02-27T22:42:00+02:00 Днепр Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое

В Днепре мужчина напал на полицейского. Следя за порядком на ул. Героев Крут, копы заметили мужчину, который резко сменил траекторию движения. Заподозрив неладное, они догнали мужчину и попросили объяснить свои действия.

"На что он отреагировал агрессивно и попытался нанести телесные повреждения патрульным. Стражи порядка задержали его. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое", — отметили в отделе коммуникации Патрульной полиции области.

Ранее мы писали, в Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем. На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики:

Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Центрального региона задержала преступную группу правоохранителей-наркоторговцев. Реализаторами амфетамина оказались двое – майор Нацгвардии, старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ, а также старшина НГУ.

Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.