В Днепре наркодилер напал на копов
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое
В Днепре мужчина напал на полицейского. Следя за порядком на ул. Героев Крут, копы заметили мужчину, который резко сменил траекторию движения. Заподозрив неладное, они догнали мужчину и попросили объяснить свои действия.
"На что он отреагировал агрессивно и попытался нанести телесные повреждения патрульным. Стражи порядка задержали его. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили несколько зип-пакетов с веществом, похожим на наркотическое", — отметили в отделе коммуникации Патрульной полиции области.
Ранее мы писали, в Киеве молодые люди устроили самосуд над наркоторговцем. На видео восемнадцатилетний юноша признается, что употребляет и распространяет наркотики:
Ранее сообщалось, что Военная прокуратура Центрального региона задержала преступную группу правоохранителей-наркоторговцев. Реализаторами амфетамина оказались двое – майор Нацгвардии, старший помощник начальника финансового отдела военной части НГУ, а также старшина НГУ.
Также сообщалось, что полицейские Киевской области изъяли у мужчины амфетамин на сумму почти 500 тыс. гривен.
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