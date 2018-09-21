26-летнему парню дали 4 года за кражу металла

В Днепропетровской области Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и отменил приговор первой инстанции в отношении 26-летнего парня, совершившего серию краж на железнодорожной станции в прошлом году.

Так, с января по август 2017 года обвиняемый, используя набор спе­циальных слесарных отмычек, открывал релейные шкафы на Приднепровской железнодорожной станции, откуда тайно доставал и уносил трансформаторы и реле.

"На счету преступника 13 эпизодов краж на сумму более 170 000 грн. Приговором Синельниковского горрайонного суда его признали виновным в совершении указанных преступлений и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в четыре года", — отмечают в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В итоге Апелляционный суд Днепропетровской области согласился с позицией прокуратуры области и назначил парню наказание по полной мере.

"Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию прокуратуры, которая не согласилась с решением суда первой инстанции, и назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы", — рассказывают в прокуратуре Днепропетровской области.

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