26-летнему парню дали 4 года за кражу металла

Сегодня, 06:04

Обвиняемый, используя набор спе­циальных слесарных отмычек, открывал релейные шкафы на Приднепровской железнодорожной станции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Днепропетровской области Апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и отменил приговор первой инстанции в отношении 26-летнего парня, совершившего серию краж на железнодорожной станции в прошлом году.

Так, с января по август 2017 года обвиняемый, используя набор спе­циальных слесарных отмычек, открывал релейные шкафы на Приднепровской железнодорожной станции, откуда тайно доставал и уносил трансформаторы и реле.

"На счету преступника 13 эпизодов краж на сумму более 170 000 грн. Приговором Синельниковского горрайонного суда его признали виновным в совершении указанных преступлений и назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Однако на основании ст. 75 УК Украины его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в четыре года", — отмечают в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В итоге Апелляционный суд Днепропетровской области согласился с позицией прокуратуры области и назначил парню наказание по полной мере.

"Апелляционный суд Днепропетровской области поддержал позицию прокуратуры, которая не согласилась с решением суда первой инстанции, и назначил обвиняемому наказание в виде четырех лет лишения свободы", — рассказывают в прокуратуре Днепропетровской области.

Напомним, в Запорожье охотники за металлом демонтировали городской забор.

А в Одессе массово воруют крышки люков и скамейки из парков. Мэр Геннадий Труханов поручил составить список пунктов приема лома и организовать рейд в поисках пропавших объектов благоустройства.

Также мы писали о том, как в Черновцах остановили контрабанду ядовитого металла в Евросоюз.
кража, металл, металлолом

Вы сейчас просматриваете новость "26-летнему парню дали 4 года за кражу металла". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Скриншот

В Запорожье охотники за металлом демонтировали городской забор: появилось видео

13 Сентября, 03:21

Мужчин, демонтирующих ограждение у дороги, заметил случайный прохожий

Другие регионы

Фото: Госпогранслужба

Из Чернобыльской зоны пытались вывезти радиоактивный металлолом

12 Августа, 14:11

Нарушители собирали металл в заброшенных зданиях и выкапывали из земли
Загрузка...

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одессе массово воруют крышки люков и скамейки из парков

7 Августа, 05:22

Мэр Геннадий Труханов поручил составить список пунктов приема лома и организовать рейд в поисках пропавших объектов благоустройства

Происшествия

Мужчины повредили памятник. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве дали условный срок вандалам, которые воровали латунь с памятника

27 Июня, 12:29

Похищенные элементы памятника воры планировали сдать на металлолом  
Загрузка...