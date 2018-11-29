Автобус "Одесса – Днепр" слетел с трассы: аварийные сутки

За последние дни автомобилисты дважды угождали в кювет на территории Днепропетровской области.

Первый случай произошел в Петропавловском районе. В среду, 28 ноября, в кювет здесь слетел грузовой автомобиль. Происшествие случилось на 335-м километре трассы Киев — Луганск — Изварино. Причиной аварии стала обледеневшая дорога. Вследствие чего фуру занесло в сторону и перевернуло набок.

"Сотрудники ГСЧС при помощи самосвала и буксировочных тросов извлекли из кювета и поставили автомобиль на обочину дороги", — отмечают в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

А уже сегодня утром в Софиевском районе возле села Вишневое в кювет угодил пассажирский автобус, который ехал по маршруту Одесса — Днепр. В момент аварии в салоне находилось 29 человек. К счастью, пассажиры отделались легкими травмами, и прибывшие на место ДТП медики оказали им необходимую помощь. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

Кроме того, сегодня, 29 ноября, на Новом мосту в Днепре столкнулись маршрутка №124а и автомобиль Hyundai. В происшествии пострадала пассажирка автобуса. По предварительной информации, с черепно-мозговой травмой медики доставили девушку в больницу.

Фото: dp.informator.ua

НОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

29 ноября в Днепре заработала инспекция по вопросам контроля за парковками. Сейчас с недобросовестными водителями инспекторы ведут разъяснительные беседы, однако скоро обещают от слов перейти к штрафам и эвакуации автомобилей. Работать инспекторы будут с 9:00 до 18:00.

Ранее мы писали, что в Днепре неизвестные из автоматического оружия расстреляли автомобиль Subaru Forester. Происшествие случилось в ночь на 27 ноября на улице Жуковского.

Также напомним, что в Днепре легковой автомобиль ВАЗ врезался в столб. В результате аварии пострадали три человека, которые находились внутри салона легковушки.