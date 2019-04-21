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Байкеры открыли мотосезон в Днепре

Сегодня, 21:16

Для горожан работала полевая кухня, на которой желающие могли насладиться вкусным пловом


Днепровские любители езды с ветерком открыли мотосезон-2019. На Фестивальном причале собрались десятки байкеров из разных городов Украины.

Зрителей, которые побывали на мероприятии, развлекали танцами и шоу-программой. А самые активные из них получили памятные подарки.

Кроме того, для горожан работала полевая кухня, на которой желающие могли насладиться вкусным пловом. После чего мотоциклисты выстроились в колонну и проехались по Сичеславской Набережной.

Также мы писали, что в субботу одесские байкеры и автомобилисты фестивалем открыли мотосезон-2019. Мероприятие прошло в районе 6-го километра Овидиопольской дороги и собрало больше тысячи гостей. Участников ожидали конкурсы, музыка, угощения, соревнования по кросс-кантри и драг-рейсинг на мотоциклах, а также кольцевая гонка на машинах.

Ранее в Днепре состоялись соревнования по кросс-кантри. Всего в заездах приняли участие более 70 мотоциклистов. Гоночные трассы разделили на три типа: легкая, средняя и жесткая. Каждый из участников должен был пересечь финишную черту максимально быстро и технично. В конце соревнований все участники получили памятные призы.

Также смотрите, как мотоциклисты из Киева покорили Карпаты. Ребята преодолели почти 2 тысячи километров на малокубатурных мотоциклах.

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Тег подарки, байкеры, мотоциклисты, спортсмены, полевая кухня

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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