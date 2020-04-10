"За неделю довели": жительница Першотравенска рассказала, как ее мать "лечили" от коронавируса

Женщине отказывались делать тест, пока у нее не появилась одышка

Жительница Першотравенска Вера Роенко рассказала, как заболела ее мать. Сейчас женщину, у которой подтвердили COVID-19, спасают в больнице имени Мечникова в Днепре.

"У моей мамочки коронавирус. Этот пост не крик души, это наши с вами реалии. 1 апреля с признаками ОРВИ она обратилась в больницу, 3 апреля ее госпитализировали с воспалением легких. Никаких тестов ей не делали, не смотря на наши просьбы и эпидемию", – написала Вера на своей странице в Facebook.

По словам девушки, на выходных ее мать находилась в отделении терапии "без докторов, с лечением без результатов".

"В понедельник ей становиться хуже, одышка, тяжело дышать, тест не берут, мы звоним куда только можно – все по кругу и только. Когда вечером наш городок появляется в новостях, на утро вторника у нее и таких же, как она с пневмонией, берут эти тесты", – отмечает жительница Першотравенска.

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Далее состояние пациентки ухудшилось, однако результатов ПЦР-теста из области еще не было.

"9 апреля, когда без маски она уже не может, ей делают экспресс-тест, потому что без результата не могут перевести в реанимацию, он показывает "+". Ее отправляют в Днепр", – рассказывает Вера Роенко и добавляет, что ее мать "довели до такого состояния за неделю".

Напомним, в городе Першотравенске Днепропетровской области произошла вспышка коронавируса. Так, несмотря на карантин, "Международный библейский колледж" провел конференцию.

В свою очередь члены религиозной организации "Новое поколение", на базе которой был создан этот колледж, жалуются на преследования и угрозы.

О том, как живут и лечатся инфицированные COVID-19 – рассказывают новости "Сегодня":

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