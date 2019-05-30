Борьба с буллингом в Днепре: применяют штрафы и исправительные работы

За буллинг виновникам грозит штраф в 850-1700 гривен или десятки часов работ

Фото: brjunetka.ru.

С января в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу. Теперь, согласно статье Кодекса об административных правонарушениях, полицейские могут квалифицировать жестокое поведение детей не как мелкое хулиганство, а как травлю.

Во время учебы у школьников нередко возникают сложности не только с освоением предметов, но и с отношением в коллективе. Как выяснилось, с начала 2019-го в Днепропетровской области было составлено пять админпротоколов по факту буллинга.

Дважды факта травли копы зафиксировали в Магдалиновском районе, один – в поселке Васильковка, один – в Кривом Роге и еще один – в городе Синельниково. В одном из случаев девятиклассник терроризировал учителя. Однако нередко родители и педагоги сталкиваются с проблемой распознавания буллинга.

"Был конфликт между пятиклассниками в Кривом Роге. Ребята после школы подрались, но ни у кого не было телесных повреждений. При этом третий ребенок снимал происходящее на видео. По этому факту никто не обращался ни в полицию, ни к директору школы, ни в медучреждения. Полицейские узнали об инциденте из прессы, в которую как-то попало видео. Мы провели проверку и определили, что это не буллинг, а конфликт, который произошел между парнями. Дети взрослеют и таким образом пытаются что-то доказать", – рассказала "Сегодня" начальник отдела ювенальной превенции Нацполиции в Днепропетровской области Анна Карпеченкова.

Буллингом считается систематическая травля. В полиции акцентируют внимание на том, что для его распознания, родителям необходимо наладить доверительные отношения с ребенком.

"Если ребенка тиранят одноклассники – родители или сам ребенок могут обратиться к директору, который должен назначить служебную проверку", — говорит Карпеченкова.

В случае, если недоброжелательное отношение исходит от педагога, и ребенок рассказал, что каждый раз на математике учитель оскорбляет детей, родители могут по согласованию с дирекцией школы посетить этот урок и убедиться в правдивости обвинений.

Случается, что нападкам подвергаются не только дети, но и учителя, которым достается от взрослеющих подростков, пытающихся самоутвердиться за счет унижения более слабого соперника.

"Все случаи разные. Также мы фиксировали факт травли мальчиками девочки – это можно назвать сексуальным буллингом. Все остальные — психологический вид буллинга: шутки и оскорбления", – объяснила Анна Карпеченкова.

По ее словам, за буллинг законом предусмотрено наказание – штраф в 850-1700 гривен или до 40 часов исправительных работ.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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