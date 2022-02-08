"Боятся давления". Мы узнали, как живут сослуживцы Рябчука после стрельбы в Днепре

По словам одной из бывших военнослужащей части 3021, ситуация там оставляет желать лучшего

Жуткое ЧП произошло в Днепре в воинской части 3021. Фото: коллаж "Сегодня"

После январского расстрела в Днепре, где пять человек были убиты и пять ранены, прокуроры открыли два уголовных производства в отношении руководства Нацгвардии. Как уточнили в прокуратуре, материалы зарегистрированы после того, как о некоторых фактах сообщил подозреваемый в расстреле Артемий Рябчук. Сейчас, спустя почти две недели, появились новые подробности.

Об этом сообщает "Сегодня"

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Как рассказала нам представитель Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона Яна Стекачева, пока задержанных в рамках этих уголовных производств нет.

"Проводятся следственные действия. Должна быть назначена экспертиза, которая длится около полугода. Поэтому говорить о подозрениях и задержаниях пока рано", – уточнила Яна Стекачева.

На уточняющий вопрос об экспертизе в прокуратуре нам ответили, что эксперты будут анализировать действия должностных лиц воинской части.

По словам одной из бывших военнослужащей части 3021 Елены Липовенко, ситуация там оставляет желать лучшего.

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"Те, кто сейчас там служит, – они боятся что-либо говорить. Я общалась с несколькими военнослужащими. Они поддерживают меня в том, что нужно говорить о происходящем. Ребята боятся давления, а также спрашивают у меня, почему я не называю (публично. – Авт.) фамилий людей, которые причастны ко многим нарушениям", – говорит Елена Липовенко, которая служила в этой части до мая 2019 года, но поддерживает связь с военнослужащими до сих пор.

По ее словам, в воинской части была такая практика – взять военнослужащего на "долговой крючок".

"Военнослужащий занимал у кого-либо деньги, а потом ему накручивали проценты", – говорит Липовенко.

К этому она добавила:

"Я считаю, что каждого руководителя и военнослужащего (воинской части. – Авт.) нужно опросить на полиграфе. Очень хочется, чтобы общество и СМИ не дали утихнуть этому делу".

Что известно о стрельбе в Днепре

Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат срочной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелял солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был привлечен к охране Южмаша.

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был привлечен к охране Южмаша. После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключа от двери.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключа от двери. Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , потом скрывали факты и даже получали повышение.

, потом скрывали факты и даже получали повышение. Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Он полностью признал вину.

3 февраля Рябчук внезапно отказался от показаний и сменил адвоката.

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