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Чиновник из Днепра пойдет под суд за хищение 2,8 млн грн

31 мая, 17:20

Директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в уголовном преступлении

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области под судом оказался директор коммунального предприятия за злоупотребление служебным положением. Об этом сообщили в Прокуратуре Днепропетровской области.

Правоохранители установили, что директор коммунального предприятия, чтобы получить бюджетные деньги заключил ряд договоров о регулировании дорожного движения с другими компаниями. Фактически эту работу выполняли сотрудники коммунального предприятия с помощью спецтехники, находящейся на его балансе.

Деньги из городского бюджета, предназначенные для выполнения работ, безосновательно перечислялись на счета частных предприятий. Установлено два эпизода преступления на сумму около 2,8 миллионов гривен.

Директору коммунального предприятия сообщили о подозрении в уголовном преступлении. Правоохранители устанавливают причастных и проверяют информацию о других преступлениях чиновника.

Напомним, в Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов. Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США.

Как сообщалось, депутаты сельсовета в Одесской области украли из бюджета более 5 млн грн. Злоумышленники "зарабатывали" за счет "мертвых душ".

Накануне мы писали, что директора Одесского зоопарка и главного специалиста отдела Одесского горсовета поймали на взятке за предоставление в аренду помещений коммунальной собственности. Выяснилось, что директор Одесского зоопарка Игорь Беляков и главный специалист отдела горсовета требовали от предпринимателя три тысячи долларов. За эти средства фигуранты гарантировали беспрепятственное выделение в аренду недвижимости. В помещения предприниматель собирался открыть зоомагазин.

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Тег чиновник, злоупотребление, хищение, хищение денег

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