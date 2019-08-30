Возле "Днепр-Арены" вырастет 23-этажный бизнес-центр с подземной парковкой и рестораном

Архитекторы пообещали, что пространство у стадиона кардинально изменится

Проект изменений у "Днепр-Арены". Фото: abv-estate.com

В ближайшем будущем пространство возле стадиона "Днепр-Арена" может измениться до неузнаваемости: на месте гостиницы "Спорт", возведенной еще в советские времена, зодчие задумали построить новенький бизнес-центр. Небоскреб спроектировали в виде трех блоков разной высоты.

Согласно проекту, 23-этажная постройка напоминает выстроенные в ряд костяшки домино. По замыслу, большую часть здания займут офисные помещения, также здесь планируют разместить ресторан. Общая площадь комплекса составит 15 000 "квадратов".

Реализацией проекта занимается местная инвестиционно-строительная компания, с которой днепряне уже знакомы. Застройщики совместно с горсоветом благоустраивают и заменяют остановочные комплексы (желтые остановки с прозрачной стеной, скамейкой и торговым павильоном).

Сейчас компания планирует приступить к строительству бизнес-центра "Арена-тауэр". Появится он на ул. Костомаровской, возле стадиона "Днепр-Арена", на месте старой гостиницы "Спорт".

"На первом этаже планируется расположение таких сервисных объектов, как нотариус, туроператор, ресторан. Предусмотрен подземный паркинг", — сообщают в компании, обещая благоустроить и территорию вокруг бизнес-центра. Реализовать проект планируют до конца 2020 года.

Напомним, в 1980-е под гостиницу "Спорт" переделали общежитие, обустроив внутри 75 отдельных номеров. Со временем здание сильно обветшало, однако до последнего архитекторы старались сохранить постройку и даже предлагали смелые варианты реконструкции.

К примеру, согласно последнему проекту, который зодчие представили в 2017-м, количество номеров планировали увеличить, надстроив дополнительно пятый этаж. Здесь предлагали разместить номера повышенной комфортности категории люкс и полулюкс.

На первом этаже спроектировали пристройку с открытой террасой. Кроме гостиничных номеров для комфорта посетителей архитекторы предусмотрели также зону SPA и два конференц-зала. Фасад также планировали изменить до неузнаваемости, скрыв кирпичную кладку за стеклянными панелями. Однако эти планы остались на бумаге, поскольку уже в марте нынешнего года четырехэтажную постройку возле стадиона начали демонтировать.

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