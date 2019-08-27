Под Днепром нашли опасную свалку медицинских отходов

Об отходы могут пораниться люди, на некоторых из них предупреждение об особой опасности

Недалеко от Днепра, возле села Обуховка, под открытым небом была обнаружена свалка опасных медицинских отходов. Здесь свалены и отработанные шприцы, и капельницы, и бутылки с реагентами.

На опасную находку случайно наткнулась Карина Хомук: она приехала из Днепра в гости к бабушке, и пошла гулять в лес. Дорога к заповеднику проходит мимо стихийной свалки, и увиденное там шокировало девушку.

"Чаще всего здесь гуляют дети. Они могут напороться, порезаться, а это все негигиенично, опасно. Плюс мы не знаем, из какой это больницы, и что здесь вообще может находиться", – отметила жительница Днепра.

Медицинские отходы на этом стихийной свалке высыпали в разных местах, поэтому можно предположить, что вывозили их сюда не раз.

Некоторые отходы – в коробках с наклейками "Особо опасно". Карина рассказала о находках "Сегодня", сфотографировала коробку и обратилась в сельсовет, но глава Обуховки заявил, что никаких обращений не получал, а территория, где высыпали отходы, якобы находится за пределами населенного пункта.

"У меня есть территория, за которую отвечает председатель – это территория поселкового совета", – подчеркнул председатель Обуховского сельсовета Василий Гезь.

Но поселку выброшенные отходы все-таки могут навредить.

"Это эпидемически опасные отходы. Их следует дезинфицировать, и передать организации, осуществляющей их утилизацию", – говорит врач по коммунальной гигиене Госпотребслужбы в Днепропетровской области Вячеслав Зайцев.

"Это преступление против здоровья и окружающей среды. Поэтому следственным отделением проводится проверка по указанным материалам", – заявил "Сегодня" начальник следственного отделения Днепровского райотдела полиции Евгений Солдатенко.

Свое расследование проводят и в областном департаменте здравоохранения. Впрочем, говорят: выяснить, кто мог выбросить медицинские отходы под открытым небом, крайне трудно.

"Это может быть любая больница, любое заведение. И частное, и не частное. Это нарушение закона. Но нарушение может быть из-за недостатка средств", – говорит заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Алексей Григорук.

А пока разные службы решают: кто же все-таки будет убирать со свалки опасные отходов, и где их в дальнейшем утилизировать.

Ранее сообщалось, что жителям одной из многоэтажек в Подольском районе столицы приходится мириться с мусором, вонью и антисанитарией. Беспорядок развел их сосед, который держит мусор прямо в квартире. Как выяснили журналисты "Сегодня", под завалами мусора в квартире жилого дома не видно ни мебели, ни техники. Из-за этой квартиры на днях целый дом едва не взлетел на воздух, так как в захламленной квартире произошла утечка газа. Чтобы найти и перекрыть газовую трубу, соседям пришлось копаться в мусоре. Соседи говорят, что собственник квартиры Олег всегда тащил домой мусор, но в последние годы завалил им все жилище. Жители всего дома страдают не только от вони и куч мусора, но и от нашествия крыс и тараканов, живущих в квартире мужчины.

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