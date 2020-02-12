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Днепр продолжает засыпать снегом: красивые фото

12 февраля, 11:39

После снегопада в Днепре появились новые яркие фото

В Днепре, куда в ночь на 11 февраля вернулась настоящая зима, снова прошел снегопад – дороги, улицы и парки города укрыло белым покрывалом, а журналисты сделали подборку эффектных фото.

Как сообщают синоптики, в плену непогоды город будет оставаться недолго – уже с 13 февраля снежный циклон уйдет с территории области.

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Между тем, на 12 и 13 февраля в Укргидрометцентре прогнозируют Днепру сильный ветер, идти мокрый снег, переходящий в дождь, на дорогах – гололедица. Температура воздуха днем поднимется до пяти градусов тепла.

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Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались десятки населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Также напомним, что 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.

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снег Днепр снегопад непогода

Источник: Сегодня

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