Днепропетровские спасатели вытащили из заброшенного колодца бездомного пса

Животное упало на глубину в десять метров

В Днепропетровской области в селе Родионовка спасателям пришлось вытаскивать из заброшенного колодца бездомного пса. Бойцам ГСЧС пришлось спуститься на глубину десять метров, чтобы вытащить животное.

Оказалось, что бедняга был серьезно травмирован и сильно хромал. Собаке уже нашли временное убежище – одна из местных жительниц, ветеринар по образованию, забрала пса к себе, чтобы его вылечить.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Также мы писали, что в Черкассах вор застрял на месте преступления. Жители уверяют: в их дом пришел воровать кабель.

А в Харьковской области спасатели вытащили пенсионерку, которая упала в трехметровый колодец. Инцидент в поселке Купянск-Узловой, когда 70-летняя женщина упала в заброшенную скважину.

Прибыв на место происшествия, спасатели опросили пострадавшую, чтобы понять, в какой части тела она испытывает болевые ощущения. Работу сотрудникам ведомства осложнило то, что вес женщины составляет 100 килограммов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама