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ДТП в Днепре: легковушка перевернулась несколько раз, видео

15 июля, 10:16

В результате столкновения пострадали дети

Фото: Информатор

В воскресенье, 14 июля, в Днепре столкнулись Daewoo и Changhe Idea. В результате пострадали четыре человека, из них двое — дети. Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел приблизительно в 10:10 на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи. Столкновение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На видео видно, что Changhe Idea ехал по Запорожскому шоссе, а Daewoo поворачивал со стороны жилого массива. Удар пришелся на боковую часть Changhe Idea, в салоне которого находились двое детей и их родители. При столкновении автомобиль несколько раз перевернулся, после чего "приземлился" на колеса.

Обоих детей госпитализировали в детскую областную больницу. Предварительно известно, что у мальчика гематома головы и разбита губа, а у девочки повреждено плечо и бедро. Травмы получил и отец детей. Медики также сообщили, что пострадавшему потребуется наложить несколько швов на лицо и ухо. Водитель Daewoo также пострадал: с травмой ребра его госпитализировали в клиническую больницу.

Напомним, мы сообщали, что под Николаевом легковой автомобиль ВАЗ-21099 врезался в группу подростков-спортсменов, которые ехали по обочине трассы на велосипедах. В результате аварии пострадали шестеро детей.

Кроме этого, недавно в Харьковской области произошла страшная авария: легковушка, в которой ехала семья с двумя детьми, влетела в отбойник. Металлический прут ограждения насквозь проткнул одну из маленьких пассажирок, девятилетнюю девочку, которая от полученных ранений погибла на месте.


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Тег ДТП, Днепр, столкновение, легковушки, пострадавшие

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