Двойное убийство в Никополе: что стало причиной стрельбы

Полицейские до сих пор разыскивают подозреваемого

Причиной убийства двух мужчин в Никополе Днепропетровской области стал бытовой конфликт. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"По предварительным данным убийство произошло на бытовой почве", – сообщила нам спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее данным, правоохранители до сих пор разыскивают подозреваемого в убийстве.

Напомним, сегодня утром, 14 сентября, в Никополе произошла стрельба, в результате которой погибли двое мужчин. По этому факту копы уже открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Кроме того, не так давно в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который из пневматического оружия стрелял в сторону детей. По его словам, подростки устроили ссору под его окнами и таким образом он пытался их "наказать".

Также ранее возле станции метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Был ранен мужчина – пули попали ему в живот.

Подобдный инцидент произошел и в селе под Киевом. Там мужчина открыл стрельбу по людям, отдыхающим у озера.

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