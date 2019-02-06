Двум полицейским грозит 5 лет за взятку
Полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности
В Днепропетровской области осудили двух полицейских. За решеткой оказались первый заместитель начальника следственного отдела и следователь одного из отделов Днепродзержинского отдела полиции. За вымогательство и получение взяток они проведут в тюрьме пять лет.
Как стало известно, в марте 2016-го полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности.
"Во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 5000 грн злоумышленников разоблачили правоохранители", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Ранее мы писали, что в Одесской области на взятках погорел руководитель подразделения таможни. Чиновник наладил схему получения взяток за оформление авто иностранной регистрации.
Также напомним, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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