Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Двум полицейским грозит 5 лет за взятку

Сегодня, 21:00

Полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности

взятка
взятка. Фото: Pixabay
Двум полицейским грозит 5 лет за взятку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg Днепр Полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности

В Днепропетровской области осудили двух полицейских. За решеткой оказались первый заместитель начальника следственного отдела и следователь одного из отделов Днепродзержинского отдела полиции. За вымогательство и получение взяток они проведут в тюрьме пять лет.

Как стало известно, в марте 2016-го полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности.

"Во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 5000 грн злоумышленников разоблачили правоохранители", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что в Одесской области на взятках погорел руководитель подразделения таможни. Чиновник наладил схему получения взяток за оформление авто иностранной регистрации.

Также напомним, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, коррупция, взяточничество, полицейские

Вы сейчас просматриваете новость " Двум полицейским грозит 5 лет за взятку". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине начали официально вести учет коррупционеров

Сегодня, 16:12

Реестр коррупционеров содержит информацию о лицах, совершивших разные виды правонарушений

В Киеве начальника райуправления полиции задержали на взятке в 34 тысячи долларов

Сегодня, 11:46

Полицейский требовал «награду» за расследование дела о разбое

Во Львовской области задержали "рыбных" взяточников

Сегодня, 11:33

Чиновники областного управления рыбного хозяйства требовали 28 тысяч гривен

В Одесской области на систематических взятках погорел руководитель налоговой инспекции

Сегодня, 09:31

Чиновник собирал «дань» с представителей коммерческих структур

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

Сегодня, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

Сегодня, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм

Бюджет выборов-2019: сколько стоит стать президентом

Вчера, 07:51

Нынешние выборы обойдутся политикам сравнительно недорого. Правда, это смотря с чем сравнивать

Четыре рабочих дня вместо пяти – ждать не так долго, как кажется

Вчера, 07:43

Сколько работают люди в разных странах и кто в Украине уже может взять себе "лишний" выходной