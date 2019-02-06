Двум полицейским грозит 5 лет за взятку

Полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности

взятка. Фото: Pixabay

Двум полицейским грозит 5 лет за взятку Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ac6/055/5c5ac60553719.jpg 2019-02-06T21:00:00+02:00 Днепр Полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности

В Днепропетровской области осудили двух полицейских. За решеткой оказались первый заместитель начальника следственного отдела и следователь одного из отделов Днепродзержинского отдела полиции. За вымогательство и получение взяток они проведут в тюрьме пять лет.

Как стало известно, в марте 2016-го полицейские требовали с гражданина 7000 грн за непривлечение к уголовной ответственности.

"Во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 5000 грн злоумышленников разоблачили правоохранители", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Ранее мы писали, что в Одесской области на взятках погорел руководитель подразделения таможни. Чиновник наладил схему получения взяток за оформление авто иностранной регистрации.

Также напомним, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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