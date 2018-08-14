Инвалидность вместо отдыха: в Днепре парень разбился во время купания

На гранитном карьере в Днепре за лето произошло уже четыре несчастных случая

В Днепре экстремалы для своего отдыха облюбовали гранитный карьер, где прыгают в воду с обрыва, и за лето врачи были вынуждены спасать несколько отдыхавших.

Так, 20-летний Артур после злосчастного прыжка с обрыва на Красном камне заново учится шевелить пальцами.

"Иногда плавать надоедает, хочется откуда-то попрыгать. Неудачно оттолкнулся и плохо вошел в воду", – рассказал он.

Медики диагностировали у молодого человека ушиб шейного позвонка, из-за которого было парализовано почти все тело. Лишь через несколько дней лечения парень снова почувствовал собственные руки.

"Прогнозы были нулевые. Потом сказали, что у него пальчики пошевелились. Сказали, что это чудо", – рассказала бабушка травмированного парня Лидия Амброзайтес.

Врачи заменили Артуру шейные позвонки – ему поставили искусственные, из титана. Спинной мозг, по словам медиков, не поражен, однако, чтобы снова встать на ноги, ему предстоят годы реабилитации.

"Травма тяжелая, и восстановление по срокам будет длительным", – прогнозирует Оксана Щитник, заведующая неврологическим отделением областной больницы №5.

С подобными травмами в неврологию этой больницы ежегодно поступают десятки людей. В основном это ныряльщики с повреждениями шейного отдела позвоночника, и почти все они – обречены на инвалидность.

Между тем на пляже на Красном камне, самом популярном месте среди экстремалов, купаться запрещено, несмотря на это, смертельные случаи и травмы спасатели регистрируют регулярно.

Опасно здесь и для обычных любителей плавания – на дне карьера множество арматуры, а водолазы находили здесь велосипеды, мотоциклы и даже карусель.

"С большой скоростью летят в воду и не понимают, что именно этими вещами могут нанести себе травму", – отметил Максим Гриценко, начальник спасательно-водолазной службы.

Между тем за два месяца лета в Днепропетровской области погибли 30 человек, семеро – травмированы. Большинство купались в запрещенных водоемах.

Напомним, ранее в Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций привели шокирующую статистику: с начала 2018 года на воде в Украине погибли 874 человека, из них 88 – дети.

Также мы писали о советах Минздрава по безопасному летнему отдыху у воды, в частности, врачи напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.

Напомним также и о рекомендациях спасателей, которые дали важные советы о том, как не стать жертвой собственной неосторожности, зачастую ведущей к смерти во время отдыха.