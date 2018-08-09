Отдых на водоемах: в Минздраве напомнили правила безопасности поведения на воде

Сегодня, 03:24

Спасатели сообщают о росте смертности на воде

pixabay.com
pixabay.com

Центр общественного здоровья и Минздрав Украины опубликовали в Facebook советы и правила летнего отдыха у воды.

"Плавайте только в специально отведенных местах. Не прыгайте в воду, если глубина и состояние дна неизвестны. Не заплывайте за буйки. Проверьте, нет ли вашего пляжа в перечне не рекомендованных для купания", – говорится в сообщении.

"Не рискуйте жизнью ради азарта или шутки. Не подплывайте к суднам и плавсредствам. Не залезайте на технические сооружения. Не "топите" людей в шутку и тому подобное", – говорится в сообщении.

Что касается наблюдения за детьми: им не рекомендуется купаться самостоятельно и долго пребывать под водой, задержав дыхание.

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"Заботьтесь о чистоте и гигиене. Не используйте воду из реки для мытья продуктов", – говорится в сообщении.

Также Минздрав напомнил, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что с начала августа на украинских водоемах погибли более двух десятков человек. Среди них немало детей.  

В ГСЧС отметили, что всего с начала года на водоемах страны уже погибло 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 105 детей.

По словам спасателей, на статистику гибели граждан на водоемах страны существенно влияет жара, которая царит в Украине.

Также мы писали о простых правилах, как спасти утопающего.
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Источник:

"Сегодня"

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