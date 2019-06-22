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Конфликт на остановке в Кривом Роге закончился взрывом гранаты

22 июня, 12:46

В результате инцидента пострадал один человек

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Кривом Роге Днепропетровской области во время конфликта на остановке прогремел взрыв. Как сообщили в пресс-службе городского отдела полиции, инцидент произошел 21 июня, около 23:30.

"Произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 года рождения", – говорится в сообщении.

По данным полиции, пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника, бросившего гранату, задержали. Было открыто досудебное расследование по статье "покушение на убийство". Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, ранее в Харькове 33-летний мужчина бросил гранату в салон автомобиля, где находился 45-летний харьковчанин. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали. Злоумышленник был задержан, а копы начали уголовное производство. Виновнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли два человека: мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, где она скончалась через несколько часов.

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Тег взрыв, граната, Кривой Рог, Днепропетровская область

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