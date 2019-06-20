В Полтавской области взорвали машину депутата
Он считает это актом устрашения
В Полтавской области сегодня ночью под автомобилем депутата Пирятинского горсовета Александра Жайворонка взорвалась граната
Взрыв прогремел примерно в половине первого, во дворе дома Жайворонка. Как рассказал Полтавщине сам депутат, неизвестный бросил гранату под его автомобиль Geely CK2. Боеприпас взорвался под бензобаком, однако топливо не загорелось. Осколки повредили автомобиль и дом депутата.
51-летний Александр Жайворонок связывает взрыв со своей депутатской деятельностью и называет его актом устрашения.
В полиции области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Пока оно не выявило подозреваемых.
Как сообщалось, в центре Киева произошел мощный взрыв в гаражах.
А в Павлограде взорвали машину известного кикбоксера.
Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе Киева. В результате случившегося погиб человек.
Кроме того, в прошлом месяце также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.
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