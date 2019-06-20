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В Полтавской области взорвали машину депутата

20 июня, 19:58

Он считает это актом устрашения

Фото: Полтавщина
Фото: Полтавщина.

В Полтавской области сегодня ночью под автомобилем депутата Пирятинского горсовета Александра Жайворонка взорвалась граната

Взрыв прогремел примерно в половине первого, во дворе дома Жайворонка. Как рассказал Полтавщине сам депутат, неизвестный бросил гранату под его автомобиль Geely CK2. Боеприпас взорвался под бензобаком, однако топливо не загорелось. Осколки повредили автомобиль и дом депутата.

51-летний Александр Жайворонок связывает взрыв со своей депутатской деятельностью и называет его актом устрашения.

В полиции области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Пока оно не выявило подозреваемых.

Как сообщалось, в центре Киева произошел мощный взрыв в гаражах.

А в Павлограде взорвали машину известного кикбоксера.

Напомним также о взрыве, который произошел в марте в квартире многоэтажки в Голосеевском районе Киева. В результате случившегося погиб человек.

Кроме того, в прошлом месяце также произошел взрыв в одном из переходов торгового центра Arena-City, расположенного в самом центре Киева.

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Тег взрыв, депутат, граната, машина, Пирятин

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