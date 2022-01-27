Кровавая бойня в Днепре: стрелку вручили подозрение

Мера пресечения для солдата – содержание под стражей без альтернативы залога

Спикер по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян рассказала, что солдату, устроившему стрельбу в Днепре, уже вручили подозрение / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром в четверг, 27 января, в Днепре 20-летний солдат-срочник взял автомат в оружейной комнате и расстрелял сослуживцев. Ему уже вручили подозрение.

Об этом сказала спикер по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает "Сегодня".

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"Только что сообщили о том, какую меру будут избирать – содержание под стражей без альтернативы возможного залога. Сейчас на данный момент стало известно, что вручено подозрение", – сказала спикер.

Почему момент допроса попал в СМИ?

СМИ получали видеоматериалы быстрее, чем с ними ознакомились в ДБР.

"В современном мультимедийном мире – это абсолютно нормально. Но о видео, что стоит заметить, я бы не рассматривала видео, которое было обнародовано как допрос. Я предлагаю, что это был опрос, выяснение, что это за видео и какая процедура на на нем происходила мы узнаем немного позже. Все материалы, которые были обнародованы, будут приобщены к уголовному производству", – добавила спикер.

Подробности трагедии

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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