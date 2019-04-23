Крупное ДТП в Днепропетровской области: столкнулись две фуры и маршрутка

В результате аварии пострадал один человек

В Днепропетровской области утром 23 апреля на трассе в Петриковском районе произошло серьезное ДТП – столкнулись две фуры и маршрутный Mercedes Sprinter. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС

Авария случилась около шести часов утра на трассе Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Спасатели предварительно выяснили, что грузовик Iveco столкнулся с фурой Renault, стоявшей на обочине.

"Водитель грузопассажирского автомобиля Mercedes Sprinter, избегая дорожно-транспортного происшествия, совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco и, пересекая встречную полосу, съехал в кювет. В результате ДТП пострадал водитель грузопассажирского автомобиля Mercedes Sprinter", – отметили ГСЧС.







На месте аварии пострадавшего 29-летнего водителя осмотрели медики и госпитализировали его в Каменскую городскую больницу. В свою очередь, спасатели, при помощи буксировочного троса вытащили маршрутку из кювета, а автомобиль Iveco отбуксировали на обочину. Причину инцидента будет выяснять полиция.

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в Днепропетровской области произошло масштабное ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Также мы писали об аварии недалеко от Днепра, когда на месте происшествия погибла пожилая женщина.

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