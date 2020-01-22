Лезут в гости к людям: в Днепре из-за аномальной зимы проснулись змеи

Чаще всего пресмыкающиеся заползают в частные дома

В Чернобыле показали фото редкой змеи / Фото: Pixabay

В Днепре и области из-за аномально теплой погоды просыпаются змеи. Пресмыкающиеся часто заползают в жилые дома и могут нападать на людей. Об этом рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии ДНУ им. О. Гончара Виктор Гассо, сообщает "НМ".

"Если у вас частный дом, нужно понимать, что животные возле вас тоже живут, ведь обогретая территория – это гарантированное убежище для гадюк", – рассказал ученый.

Он добавил, что для змей преждевременный выход из спячки – крайне неблагоприятное явление.

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"С выходом из анабиоза и с повышением активности у них расходуются запасы жира. Как только гадюка начинается двигаться, питательные вещества расходуются, а как такой пищи для пополнения запаса еще нет. В случае резкого колебания погоды она не сможет уползти назад и гибнет на поверхности. Таким образом, для этого вида холоднокровных образуется экологическая температурная ловушка. Она опасна тем, что сможет существенно повлиять на выживаемость гадюк", – отметил мужчина.

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Напомним, не так давно в Днепре в дом женщины забралась змея. На помощь хозяйке приехали спасатели.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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