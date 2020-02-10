Масштабное ДТП в Днепре: автомобили разбросало по всей дороге (фото, видео)

Фото: nashemisto.dp.ua

В Днепре произошло жуткое ДТП – на улице Набережной Заводской не разминулись автомобили BMW и KIA. Об этом сообщает "Наше місто".

Проезжую часть машины не поделили около 12:00 10 февраля. Как выяснилось, KIA выезжал с улицы Юрия Кондратюка на Набережную Заводскую, а BMW ехал прямо. Удар был настолько сильным, что авто разбросало на десятки метров.

В результате ДТП серьезных травм никто не получил.

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Ранее мы сообщали, что недавно в Днепре легковой автомобиль ВАЗ, под управлением пьяного сержанта ВСУ, врезался в бетонные плиты.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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