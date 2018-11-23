Мастерица из Днепра создает из полимерной глины и меха героев мультфильмов: фото

Физик по образованию, Алина Белякова создает из полимерной глины и меха удивительные игрушки. Из рук мастерицы выходят сказочные персонажи и герои популярных мультиков, которые как две капли воды похожи на прототипы с экрана. В ее коллекции — медвежонок Паддингтон, целая композиция, иллюстрирующая мультик о домовенке Кузе, герой мультика о Чебурашке и крокодиле Гене и здоровяк Груффало.

Рукоделием днепрянка увлеклась еще в детстве.

"Игрушки пробовала делать с раннего детства. Моя бабушка была учителем домоводства и вела кружок вышивки и мягкой игрушки. Думаю, все началось именно тогда. Дальше я отучилась и несколько лет проработала по специальности, оставив рукоделие в качестве эпизодического хобби. Но позже снова начала заниматься тем, к чему у меня изначально лежала душа. Я пробовала себя в ландшафтном, интерьерном и текстильном дизайне. И вот несколько лет назад вернулась к созданию игрушек", — рассказывает "Сегодня" Алина Белякова.

Работа над игрушкой начинается с создания образа. Затем рукодельница детально продумывает технологию создания, делает раскладку объема на выкройку. На создание одной зверюшки уходит от двух до трех дней. Иногда процесс может растянуться на месяц, поскольку некоторым материалам требуется время на просушку.

"Я не умею работать над чем-то одним, идей у меня явно больше, чем рук. Вот и приходится делать по несколько сразу, пока идея не забылась. Плюс есть технологические моменты, требующие "времени выстойки". Например, основательно тонированная художественным маслом игрушка требует времени на полное высыхание краски от недели до месяца, в зависимости от интенсивности тонировки, температуры и влажности в помещении", — подчеркивает днепрянка.

Вдохновение Алина черпает из книг, изображений и природы. Благодаря ассоциативному ряду, который в процессе становится необходимым связующим звеном между идеей и ее реализацией, появляется игрушка.

"Стараюсь смотреть на мир незамыленным взглядом ребенка, которому все интересно и удивительно. Порой отправной точкой может стать фото из интернета: зверек, бабочка, улитка. Иногда достаточно необычного цветового сочетания, формы облаков. Из этого в голове развивается цепь ассоциаций и возникает готовый 3D-образ того, что хотелось бы воплотить в жизнь", — говорит Алина Белякова.

Ранее мы писали, что харьковчанин превращает тыквы в героев ужастиков. Мастер работает в технике карвинга и уже успел сделать 45 работ в формате 3D и 2D.

Также напомним, что одесситка создает цветочные букеты из пряников. В тесто мастерица добавляет различные специи, самые популярные — корица, мускатный орех и имбирь.

Еще одна одесситка Ирина Переверзева превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

А мастерица из Харькова создает для котов невероятные дворцы из войлока.