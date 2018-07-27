Многоэтажка в Днепре живет без воды уже три недели

Без воды вот уже три недели живет целая девятиэтажка в центре Днепра. Перекрыли воду сами жильцы, чтобы стоки аварийной канализации не затопили подвал и электрощитовую. Отремонтировать трубу не было возможности: доступ к ней – только в помещении компьютерного клуба на первом этаже, но его владельцы сантехников не пускали.

Проблемы начались после того, говорят жильцы, как в компьютерном клубе на первом этаже забилась канализация. Предприниматели вызвали аварийную службу. Когда та уехала – трубы стали течь.

"Вероятно, была повреждена труба, и, соотвественно, мы увидели последствия этого повреждения – то есть вода начала поступать в подвал", – рассказал член правления ОСМД Игорь Гришаев.

Где именно прорвало – выяснить невозможно, говорят жильцы. Дом спроектирован так, что доступ к канализации есть только в помещении на первом этаже, где сейчас работает компьютерный клуб. Когда в нем делали ремонт, трубы замуровали.

"Труба проходит напрямую под нашим полом, и, чтобы до нее добраться, нам нужно разбирать пол-помещения. Мы предложили жильцам логичную схему – как я думаю, – чтобы мы всем домом скинулись, мы открыли этот пол, и потом его закрыли, но чтобы без вреда и нам, и им", – рассказал совладелец компьютерного клуба Роман Беляев.

Но договориться с владельцами клуба о том, за чей счет будут проводить работы, жильцы не могут.

"Внутри помещения все работы должен оплачивать собственник этого помещения. Нынешний собственник, или до него, монтируя систему коммуникаций внутренних теплоснабжения, электроснабжения, не предусмотрел общего доступа к системам канализации", – объяснил председатель Ассоциации Объединения Совладельцев Многоквартирных Домов Владислав Мирошниченко.

После длительных споров и приезда журналистов стороны спора пришли к согласию. Но, чтобы заменить поврежденный участок канализации, понадобится не меньше недели, говорят сантехники. Все это время жильцы девятиэтажки так и буду жить без воды.

Мы также писали о том, что в мае несколько районов Днепра остался без воды из-за аварии. Тогда жители города опубликовали видео поломки на трубопроводе.

Напомним, ранее жители пятиэтажки в Днепре на неделю остались без воды. При этом лишь на четвертые сутки людям подвезли цистерну технической воды. Все это время жители дома обращались в аварийную службу и в водоканал, но там, узнав, что дом имеет статус ОСМД, решать проблему отказались.