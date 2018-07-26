В Днепре девочка выпала из окна восьмого этажа

В Днепре из окна на восьмом этаже одной из многоэтажек выпала 13-летняя девочка. Происшествие случилось по улице Запорожское шоссе около 11:30. Школьница, которой буквально через пару дней должно исполниться 14 лет, оказалась в тяжелом состоянии в реанимации: с многочисленными травмами ее доставили в областную детскую клиническую больницу.

Местные СМИ сообщают, что причина инцидента могла крыться в ссоре с молодым человеком. Якобы из-за раздора она решила свести счеты с жизнью, но в полиции эту версию не подтверждают.

"Есть информация, которая поступила от врача, что к ним направили девочку, которая выпала из окна восьмого этажа своей квартиры. Девочка 2004 года рождения. Инцидент квалифицировали как несчастный случай. Нет никаких оснований говорить, что это уголовное правонарушение", — рассказала "Сегодня" пресс-секретарь управления Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве маленький ребенок выпал из окна и погиб. Четырехлетний мальчик вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения. ЧП произошло в то время, когда ребенок играл на подоконнике, поскольку отец взял малыша с собой на работу.

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