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Мощный пожар в центре Днепра: огонь пылал на площади 200 квадратных метров

Сегодня, 15:49

Огонь с одного дома перекинулся на соседние здания

Мощный пожар в центре Днепра: огонь пылал на площади 200 квадратных метров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b5/80e/5ca0b580e5d16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b5/80e/5ca0b580e5d16.jpg Днепр Огонь с одного дома перекинулся на соседние здания

В Днепре вспыхнул масштабный пожар в одном из двухэтажных домов в центре города, в котором серьезные ожоги получил мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Как стало известно, пожар разгорелся в доме на улице Жуковского в Соборном районе города. Вскоре после возгорания пламя перекинулось также на рядом стоящие жилые здания. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

"Горит крыша дома, от нее огонь перекинулся на соседние. Работает четыре отделения спасателей, на месте также начальник ГСЧС области. В 14:50 пожар локализовали. До прибытия спасателей на место, медики во вторую ожоговую больницу госпитализировали мужчину 1976 года рождения с ожогами рук, головы и шеи", – рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Причину возникновения огня будут устанавливать полицейские.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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Тег пожар, Днепр, пожарные

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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