В Одессе вспыхнула квартира в жилом доме: погиб мужчина

Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Одессе вспыхнула квартира в жилом доме: погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8e4/6fb/5c98e46fb904f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8e4/6fb/5c98e46fb904f.jpg 2019-03-30T15:26:00+02:00 Одесса Тело погибшего во время тушения огня обнаружили спасатели

В Одессе в квартире пятиэтажного дома произошел пожар. Во время тушения огня спасатели нашли тело мужчины, сообщили в пресс-службе местной полиции.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 10:15. Как выяснилось, пламя охватило квартиру на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Краснова. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать огонь в 10:36, а ликвидировали его в 10:39.

"Во время тушения пожара обнаружено тело погибшего мужчины", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы

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