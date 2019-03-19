Более 600 жертв: ГСЧС опубликовала жуткую статистику погибших на пожарах с начала года

Только за минувшие сутки пожары унесли жизни девяти украинцев

Фото: Pixabay

Более 600 жертв: ГСЧС опубликовала жуткую статистику погибших на пожарах с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8d6/608/5c88d660894e0.jpg 2019-03-19T07:41:00+02:00 Украина Только за минувшие сутки пожары унесли жизни девяти украинцев

В Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли 608 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, всего с начала текущего года в Украине произошло 15938 пожаров. Кроме того, с начала года от огня пострадали 347 украинцев, а 488 человек были спасены. Только за минувшие сутки пожары в Украине унесли жизни девяти человек.

Ранее спасатели отмечали, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе был значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Напомним, смертельный пожар произошел 18 марта в жилом доме в селе Митинци Хмельницкого района. Там, во время ликвидации пожара в одной из комнат дома прибывшие на место спасатели обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 37-летний житель дома.

Кроме того, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Более 600 жертв: ГСЧС опубликовала жуткую статистику погибших на пожарах с начала года". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.