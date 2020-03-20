На дорогах Днепропетровской области решено установить санитарные посты

В Днепропетровской области в связи с общенациональным карантином было принято решение установить на дорогах санитарные посты.
Медики, полиция и сотрудники ГСЧС будут дежурить на главных магистралях и выездах из области – будут останавливать машины и измерять температуру у водителей и пассажиров.
Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Днепре подтверждено два случая заражения коронавирусом.
Всего в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 11 граждан. Но у девятерых тесты показали отрицательный результат. У одного из пациентов обнаружили грипп, у остальных – обычная респираторная инфекция.
Также мы писали о работе специальных блок-постов в Киеве. Корреспонденты "Сегодня" пообщались с правоохранителями, чтобы выяснить – в чем именно состоит их работа.
Патрульные и нацгвардейцы караулят круглосуточно. Всего же за соблюдением правил карантина следят более 16 тыс. полицейских по всей стране.
В связи с введением в Украине карантина в стране запрещены также массовые мероприятия. Не работает метро в Киеве, Харькове и Днепре. Карантинные меры действуют до 3 апреля.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк