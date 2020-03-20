Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

На дорогах Днепропетровской области решено установить санитарные посты

20 марта, 21:01

Сергей Пономаренко

Медики, полиция и сотрудники ГСЧС будут дежурить на главных магистралях

В Днепропетровской области в связи с общенациональным карантином было принято решение установить на дорогах санитарные посты.

Медики, полиция и сотрудники ГСЧС будут дежурить на главных магистралях и выездах из области – будут останавливать машины и измерять температуру у водителей и пассажиров.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Днепре подтверждено два случая заражения коронавирусом.

Реклама

Всего в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 11 граждан. Но у девятерых тесты показали отрицательный результат. У одного из пациентов обнаружили грипп, у остальных – обычная респираторная инфекция.

В тренде
15 вражеских обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Также мы писали о работе специальных блок-постов в Киеве. Корреспонденты "Сегодня" пообщались с правоохранителями, чтобы выяснить – в чем именно состоит их работа.

Патрульные и нацгвардейцы караулят круглосуточно. Всего же за соблюдением правил карантина следят более 16 тыс. полицейских по всей стране.

В связи с введением в Украине карантина в стране запрещены также массовые мероприятия. Не работает метро в Киеве, Харькове и Днепре. Карантинные меры действуют до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Днепр карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправок
Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправокДнепр
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
Полиция нашла мать с двумя детьми, пропавших в Киевской области
Полиция нашла мать с двумя детьми, пропавших в Киевской областиПроисшествия
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика
Коронавирус скоро будет побежден: инфекционист из Днепра сделал громкое заявление
Коронавирус скоро будет побежден: инфекционист из Днепра сделал громкое заявлениеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...