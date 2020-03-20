На дорогах Днепропетровской области решено установить санитарные посты

Медики, полиция и сотрудники ГСЧС будут дежурить на главных магистралях

В Днепропетровской области в связи с общенациональным карантином было принято решение установить на дорогах санитарные посты.

Медики, полиция и сотрудники ГСЧС будут дежурить на главных магистралях и выездах из области – будут останавливать машины и измерять температуру у водителей и пассажиров.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Днепре подтверждено два случая заражения коронавирусом.

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Всего в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 11 граждан. Но у девятерых тесты показали отрицательный результат. У одного из пациентов обнаружили грипп, у остальных – обычная респираторная инфекция.

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Также мы писали о работе специальных блок-постов в Киеве. Корреспонденты "Сегодня" пообщались с правоохранителями, чтобы выяснить – в чем именно состоит их работа.

Патрульные и нацгвардейцы караулят круглосуточно. Всего же за соблюдением правил карантина следят более 16 тыс. полицейских по всей стране.

В связи с введением в Украине карантина в стране запрещены также массовые мероприятия. Не работает метро в Киеве, Харькове и Днепре. Карантинные меры действуют до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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