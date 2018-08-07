На трассе под Днепром Audi влетела в автобус: есть жертвы

Под Днепром, где ранее водитель грузовика не справился с управлением, на Полтавском шоссе между Лобойковкой и Елизаветовкой, возле заправки WOG, столкнулись легковой автомобиль Audi и автобус с пассажирами. На месте происшествия работает патруль полиции, ГСЧС и "скорые".

Точное число пострадавших и погибших устанавливается, сообщает Информатор.

Замначальника ГУНП в Днепропетровской области Владимир Богонис рассказал, что Audi двигалась по шоссе со стороны Днепра, автобус ей навстречу — со стороны Лобойковки. Водитель легкового автомобиля не отреагировал на знак "Стоп" и "влетел" автобусу в бок, из-за чего он перевернулся. По предварительной информации, на данный момент насчитывается 2 погибших и 13 пострадавших.

Начальник ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач сообщил, что спасатели с помощью спецоборудования достают из автобуса потерпевших, а также вырезают тела погибших. Автобус поднимают с помощью автокрана. Также спасателям пришлось применить к Audi огнетушитель во избежание возгорания.

Пострадавших госпитализируют в Первую больницу скорой помощи города Каменского. На место аварии прибыли с десяток карет медиков. Правоохранители выясняют детали происшествия. Движение на трассе затруднено.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также мы писали об украинских городах-рекордсменах по количеству ДТП.

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибли более ста человек.