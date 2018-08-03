Авария автобуса с детьми в Черниговской области: появились новые подробности и фото

Аварию в Черниговской области, в результате которой пострадали четыре ребенка и четверо взрослых, скорее всего, спровоцировала женщина-водитель, которая находилась за рулем микроавтобуса. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Нацполиции в Черниговской области Сергей Брыль.

"Женщина-водитель автобуса решила обогнать фуру. Она выехала на встречную полосу, где увидела мотоцикл. Водитель резко направила транспортное средства вправо, где зацепила бордюр, после чего автобус перевернулся", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" руководитель пресс-службы ГУНП Черниговской области Сергей Брыль.

Автобус двигался из Киева в Конотоп и перевозил детей с родителями, которые направлялись на отдых. На момент аварии в автобусе находилось 12 человек. Из восьми госпитализированных один ребенок и один взрослый до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии.

За нарушение водителей ПДД правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Нежинском районе Черниговской области перевернулся автобус с детьми в салоне.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также стоит напомнить об украинских городах-рекордсменах по ежегодному количеству ДТП. Как выяснилось, первые места заняли Киев, Харьков, Одесса и Днепр.



