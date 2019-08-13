В Днепре легковушка влетела под фуру: погиб мужчина

На въезде в Днепр произошло жуткая авария – легковушка на скорости влетела под грузовик. В ДТП погиб водитель ВАЗа.

Как выяснилось, фура стояла на обочине возле заправки, когда у нее на полной скорости врезалась легковушка. Кузов почти полностью оказался под прицепом фуры, и водителя зажало внутри.

Очевидцы сразу же бросились спасать мужчину, но извлечь его без спецтехники не удалось. Когда спасатели добрались до пострадавшего, он был уже мертв. Известно, что погибшему было 36 лет т он ехал из Запорожья.

Напомним, недавно в Днепре столкнулись грузовик и карета скорой помощи. В аварии пострадали пять человек.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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