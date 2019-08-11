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В Днепре столкнулись грузовик и карета скорой помощи: пострадали пятеро человек

Сегодня, 12:49

После удара карета скорой помощи перевернулась

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Днепре произошло жуткое ДТП – столкнулись грузовик и карета скорой помощи. В аварии пострадали пятеро человек, сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 10 августа около 18:50 на регулируемом перекрестке улиц Байкальского и Академика Образцова. Как выяснилось, 28-летний водитель грузовика Mercedes-Benz, который ехал на зеленый свет светофора, врезался в карету скорой. Автомобиль медиков на момент аварии пересекал перекресток на красный свет с включенными маячками и звуковой сигнализацией.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В результате аварии пострадали пятеро пассажиров скорой: четыре женщины и мужчина. Их доставили в городскую больницу.

"По данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП Днепр скорая помощь пострадавшие столкновения

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